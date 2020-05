I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Conte, il peggio è alle spalle ma non possiamo aspettare il vaccino - Con le nuove misure varate dal governo "lo scopo è riavviare il motore produttivo del paese. Siamo consapevoli che questa è una sfida ancora più difficile di quella affrontata ad inizio emergenza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle nuove misure relative all'emergenza coronavirus. Il presidente ha spiegato che "le misure di contenimento sono state ovunque rispettate con disciplina e consapevolezza. Se possiamo constatare che il peggio è alle spalle, e lo affermo con prudenza, lo dobbiamo ai cittadini e ai sacrifici fatti". Non tutti, ha aggiunto, "avrebbero preso scelte così sofferte tuttavia dopo tre mesi esatti dal primo caso possiamo affermare in coscienza di aver compiuto la scelta giusta. L'unica in grado di contrastare la diffusione dell'epidemia". In questa fase "più che mai è importante mantenere il distanziamento, anche all'aperto. Non è ancora il tempo dei party e delle movide" ha spiegato aggiungendo che "dobbiamo fare attenzione perché l'avvio della nuova fase potrebbe favorire una nuova crescita della curva. E' un rischio che abbiamo accettato perché non possiamo fermarci in attesa di un vaccino". Per la fase 2 "non confidiamo solo nell'autodisciplina dei singoli. Dobbiamo testare, tracciare e trattare". In Italia "sono stati fatti più di 3 milioni di tamponi che collocano il paese al primo posto per numero per abitanti". Ma "dobbiamo incrementare l'utilizzo dei test molecolari", ha aggiunto. "Nei prossimi giorni - ha detto ancora il premier - partirà la sperimentazione sulla nuova applicazione ed il codice sorgente potrà essere conosciuto da chiunque nei prossimi giorni". I dati, ha aggiunto, "verranno utilizzati solo per tracciare la diffusione del virus e cancellati al termine dell'emergenza". "La riapertura delle attività non è sufficiente per riavviare il motore della nostra economia" ha detto. Con il Decreto Rilancio "il governo ha proseguito l'azione di sostegno e posto le basi per la ripresa economica del paese". E' "un testo molto complesso che ha richiesto un lungo iter di elaborazione: supera una normale manovra, anche per la portata economica", ha aggiunto. "Lunedì 25 maggio partiranno i test sierologici gratuiti sul campione di 150 mila cittadini" selezionati dall'Istat per portare a termine "la ricerca scientifica" ha affermato il presidente del Consiglio. Venendo al decreto Rilancio ha aggiunto che ci sono "15 miliardi per le imprese attraverso aiuti a fondo perduto, sgravi fiscali e un ampio ventaglio di incentivi per riaprire le attività". Fra le misure "c'è l'esenzione del saldo Irap per le imprese sotto i 250 milioni di euro di ricavi: ne beneficeranno 2 milioni di aziende". Sono poi previsti "crediti d'imposta e il rimborso degli affitti commerciali", ha aggiunto. "Per tutelare la nostra struttura produttiva serve uno sforzo ulteriore per la ricapitalizzazione delle nostre imprese per difenderne la competitività. Nel decreto ci sono agevolazioni fiscali notevoli per favorire la ricapitalizzazione delle imprese, specie le Pmi". "Abbiamo aumentato a 30 giorni i congedi per i dipendenti del settore privato con figli minori di 12 anni riconoscendo l'indennità pari al 50 per cento della retribuzione" ha poi aggiunto. Il settore del turismo "è stato messo a dura prova. Per sostenerlo sarà cruciale puntare sulla mobilità interna: invito tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia" ha spiegato. "Riconosciamo un bonus vacanze ed interveniamo anche con misure strutturali per sostenere il settore, come la creazione di fondi", ha aggiunto Conte dicendosi consapevole "che serviranno ulteriori interventi" in materia. "Sento la sofferenza che cresce e si diffonde nel paese. Sento le inquietudini dei cittadini che temono di vedere vanificati i sacrifici e non mi sfugge la profondità e la gravità di questa crisi" economica. "E' una prova molto dura da cui ci rialzeremo se tutti faranno la propria parte", ha aggiunto.Auto: Confcommercio, con serrata immatricolazioni dimezzate nel 2020 - Il comparto dell’automotive - circa 125.000 imprese in Italia, con quasi 450 mila addetti e un fatturato di circa 100 miliardi, ossia quasi il 6 per cento del nostro Pil – rischia di subire un pesantissimo contraccolpo per il lockdown di questi mesi con la perdita, nel periodo marzo-maggio, di quasi 300 mila vendite di vetture nuove ed almeno altrettante usate. Nei primi giorni di riapertura del settore, le vendite si stanno concentrando sulla fascia bassa di prezzo e in molti casi i rivenditori ed alcune case stanno praticando offerte di vendita dilazionate, a tasso molto contenuto se non nullo e con differimento nel pagamento delle prime rate. Iniziative, purtroppo, che non sono ancora sufficienti a dare ossigeno al mercato. In mancanza di interventi di sostegno pubblico, infatti, per il 2020 si prevede un calo del 45 per cento sulle immatricolazioni rispetto al 2019 che passerebbero così da 1,9 milioni a poco più di 1 milione. Un vero e proprio crollo che metterebbe a rischio la sopravvivenza del settore con inevitabili conseguenze anche sull’occupazione. E’ quanto si legge in una nota di Confcommercio Mobilità, federazione di settore aderente a Confcommercio che rappresenta le imprese della filiera dell’automotive: dai venditori di auto e moto nuove ed usate, a quelli di parti di ricambio, di camper ed accessori, di macchine agricole, fino alle officine di riparazione, ai grandi parcheggi automatizzati e alle autorimesse con servizio. Per il presidente della Federazione, Simonpaolo Buongiardino, “Si tratta di una situazione insostenibile che sta minando i conti e la tenuta delle nostre aziende in difficoltà da anni. Già la crisi economica del 2007/2009 aveva determinato la perdita del 35 per cento del mercato delle nuove immatricolazioni di autovetture con inevitabili e drammatiche ripercussioni sulle imprese del comparto, in particolare i concessionari, con la chiusura di circa 1.400 realtà. Ma dopo essere faticosamente riusciti a tornare su livelli vicini a quelli pre-crisi, oggi ne affrontiamo una ancora più dura e il 2020 non promette nulla di buono. Per questo servono con urgenza misure di stimolo alla domanda, altrimenti le auto invendute continueranno ad aumentare sui piazzali italiani”. Per questo Confcommercio Mobilità chiede incentivi straordinari e immediati a beneficio dei clienti privati ed un quadro di riferimento migliore per l’utenza aziendale e partite Iva. Tra le proposte, un contributo all’acquisto di auto nuove, non solo elettriche, da articolare come bonus rottamazione per favorire il ricambio del parco circolante, tra i più vetusti d’Europa; la definitiva eliminazione del superbollo, una tassa ingiusta e non più sostenibile; la forfettizzazione dell’Ipt ai livelli minimi e uguali su tutto il territorio. Per le utenze aziendali, infine, portare la detraibilità dell’Iva, oggi al 40 per cento salvo alcune eccezioni, fino al 100 per cento, come peraltro avviene negli altri paesi europei.Fase 2: Coldiretti, un milione di nuovi poveri a 3 mesi da inizio pandemia - Salgono di oltre un milione i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dall’emergenza e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a tre mesi dall’inizio della pandemia con il primo caso ufficiale di Covid – 19 individuato a Codogno il 21 febbraio, sulla base delle persone che da allora hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare che registrano un aumento anche del 40 per cento delle richieste di aiuto. Un bilancio drammatico che ha sconvolto la vita delle famiglie e l’economia ma soprattutto ha provocato sofferenza con oltre 32 mila vittime. Un tunnel dal quale il Paese sta per uscire con uno sforzo collettivo che – sottolinea la Coldiretti - non può essere vanificato da comportamenti scorretti con assembramenti, party e movida che rischiano di alimentare la ripresa del contagio da coronavirus. Fra i nuovi poveri – sottolinea la Coldiretti – ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie. Presso i centri di distribuzione dei pacchi alimentari e alle mense della solidarietà si presentano persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche e ai centralini arrivano decine di telefonate al giorno con richieste di aiuto perché padri e madri non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo di difficoltà. Una fascia di nuovi indigenti che fa salire a 3,7 milioni il numero totale di persone che in Italia in questo momento hanno bisogno di auto per mangiare. Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le maggiori criticità – precisa la Coldiretti – si registrano nel Mezzogiorno con il 20 per cento degli indigenti che si trova in Campania, il 14 per cento in Calabria e l’11 per cento in Sicilia ma situazione diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10 per cento) e nella Lombardia (9 per cento) dove più duramente ha colpito l’emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati Fead. E tra questi – stima la Coldiretti – ci sono anche 700 mila i bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare con l’aggravarsi della crisi tra le famiglie e la chiusura delle mense scolastiche che per molti rappresentavano una occasione per un pasto caldo garantito. Una emergenza sociale senza precedenti dal dopoguerra contro la quale – continua la Coldiretti – si è attivata la solidarietà per rafforzare gli interventi sul piano alimentare a chi si trova in difficoltà. Quasi 4 italiani su 10 (39 per cento) dall’inizio dell’emergenza hanno dichiarato di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè. Nei mercati contadini sono stati raccolti 500 mila chili di cibo di qualità e a chilometri zero donati a decine di migliaia di famiglie e persone più bisognose direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica nell’ambito dell’iniziativa la “spesa sospesa” con consegne gratuite di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, olio e vino. In questo contesto abbiamo anche ottenuto nel DL Rilancio lo stanziamento di 250 milioni per acquistare cibo da destinare alle famiglie più bisognose e affrontare una situazione che diventa ogni giorno più preoccupante” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “non c’è tempo da perdere e occorre al più presto procedere alla pubblicazione dei bandi per rendere operativo un intervento atteso da una ampia fascia della popolazione. Una misura importante per le famiglie e per le attività produttive con l’acquisto di prodotti autenticamente Made in Italy e denominazione di origine per aiutare anche aziende agricole ed allevamenti italiani in grande difficoltà.Pa: avviso da 42 milioni per il rafforzamento dei piccoli comuni - La Pa supporta l’Italia nel delicato momento della ripartenza, che deve trasformarsi in vero e proprio rilancio, stanziando 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli comuni. Come si legge in una nota, la Funzione pubblica fa la sua parte, con un ingente sforzo finanziario, in favore dei piccoli comuni, per consentire loro di agganciare il treno dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’efficienza, così da far avanzare in modo armonico tutto il sistema Paese. È stato infatti pubblicato l’avviso per una manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”. Nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr), il dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli comuni (così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2), già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19. Stiamo parlando di tutte le risorse rimaste disponibili in relazione alla fase finale della programmazione 2014-2020. Il loro utilizzo è connesso a un ventaglio di obiettivi che meritano di essere riportati in elenco: - potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, attraverso la riorganizzazione in chiave digitale, l’aumento della trasparenza e dell’accesso ai dati con riferimento alle politiche di open government, la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, in particolare quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali; - gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, con focus sulle materie del bilancio, della contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso l’utilizzo di nuove piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA); - potenziamento dello smart working attraverso l’adozione di specifici modelli organizzativi e soluzioni strumentali anche avendo riguardo alla emergenza sanitaria sino al rientro alle condizioni di normalità; - sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci, interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione; - sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi locali, di gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione e gestione di piani e modalità di reclutamento del personale.Infrastrutture: De Micheli a "Il Sole 24 Ore", codice appalti e commissari, piano da 20 miliardi in 12 mesi - Vuole "mettere a terra fra 15 e 20 miliardi di opere nei prossimi dodici mesi, oltre agli 11 miliardi che abbiamo già avviato nei mesi passati". Eccolo l'obiettivo della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, alle prese con le emergenze Covid, i piani straordinari per rilanciare gli investimenti pubblici, la partita dei supercommissari per le grandi opere, la riforma del codice degli appalti. In una intervista a "Il Sole 24 Ore" scopre le carte ed espone i suoi piani, nel pieno del confronto dentro la maggioranza. "La sospensione del codice appalti non so cosa significhi. Dobbiamo migliorarlo prendendo le cose buone che ci sono e correggendo quelle che non hanno funzionato. Su alcuni punti c'è già una convergenza sia fra i partiti della maggioranza sia fra gli operatori del settore. Ho già inviato un documento alla Presidenza del Consiglio in questi giorni. Cominciamo da lì". Poi spiega quali sono queste convergenze. "Anzitutto la qualificazione delle stazioni appaltanti, su cui dobbiamo andare avanti superando il blocco che si è creato nei mesi scorsi. Poi, le procedure negoziate sotto la soglia Ue dei cinque milioni di euro. Terzo punto, la semplificazione delle procedure di finanziamento delle grandi opere, a partire dai contratti di programma di Anas e Rfi. Quarto, la semplificazione delle autorizzazioni ela riduzione dei livelli di progettazione". "Non esproprieremo - continua - dei loro poteri i soggetti che devono dare pareri e autorizzazioni. In alcuni casi faremo riduzione dei tempi e dentro questi tempi bisognerà decidere. In altri casi ridurremo a una sola volta le autorizzazioni che dovrebbero essere ripetute su tutti i livelli di progettazione". In merito ai contratti Anas e Rfi, "l'approvazione per legge l'avevamo proposta ma abbiamo preferito una semplificazione a regime della procedura che applicheremo anche alla coda dei contratti in corso di approvazione. Tre anni per approvare quei finanziamenti non sono tempi da Paese civile e industriale". E sui contratti in corso "abbiamo ricevuto i pareri parlamentari. Ci siamo messi al lavoro per approvarli in fretta. Inoltre la Commissione Greco ha terminato il testo del Regolamento Unico. Il Regolamento risponde alle necessità di chiarezza poste da operatori e amministrazioni e risolve le questioni applicative". È noto che il ministro è contrario al modello Genova sempre e comunque come molti nel governo propongono. "Io penso che il modello Genova abbia funzionato bene per alcuni aspetti, per esempio per i protocolli antimafia e sulla sicurezza del lavoro. Però è evidente che Genova aveva alcune condizioni che non sono replicabili. Non sempre troveremo chi ci regala un progetto, non avremo un sistema di finanziamento a pie' di lista come quello del decreto Genova, non avremo neanche la facilità di autorizzazioni per un'opera che doveva sostituire un'opera già esistente, nello stesso posto e con la stessa funzione". (Rin)