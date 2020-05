Croazia: eliminate restrizioni su orari di apertura nel settore della ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Croazia hanno eliminato le restrizioni relative agli orari di apertura dei bar e dei ristornati nel paese. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1", il limite dell'orario di lavoro dalle 6 alle 23 non è più in vigore. Resta obbligatorio il distanziamento tra i tavoli di almeno un metro e mezzo e la disinfezione delle mani per personale e clienti. Non sarà possibile restare nelle adiacenze del bar dopo aver effettuato l'ordinazione, mentre viene consigliato il pagamento attraverso carte bancarie. (Zac)