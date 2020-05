Decreto Rilancio: Tarlazzi (Uiltrasporti), strategicità settore riconosciuta ma c’è tanto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategicità del settore dei trasporti è stata concretamente riconosciuta e i dipendenti del comparto possono contare sul rifinanziamento del fondo di sostegno al reddito: certo non tutte le nostre istanze sono state recepite e dovremo lavorare perché siano recuperate nella fase di conversione e nel prossimo decreto Semplificazione. Così il segretario generale di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. "Assumono un ruolo fondamentale le norme di regolazione dei mercati contro il dumping contrattuale e contro ogni forma di distorsione della sana concorrenza che deprime le opportunità di sviluppo delle aziende che fanno della qualità e dell'innovazione la propria arma vincente e nel contempo per meglio tutelare la stabile occupazione, la sicurezza sul lavoro e la professionalità dei lavoratori", ha detto, sottolineando che “in questo momento milioni di lavoratori sono interessati da processi di riconversione e sono in cassa integrazione per le difficoltà che derivano dal blocco dei consumi e degli scambi". (Com)