Cina-Usa: Pechino si oppone a vendita di armi da parte di Washington a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato ieri, 20 maggio, l'ultima di una serie di controverse proposte di fornitura di armamenti a Taiwan, nel pieno delle tensioni tra l'Isola e la Cina continentale, alimentate dal sostegno sempre più esplicito di Washington a Taipei. Il dipartimento ha dato la propria approvazione preliminare alla vendita di 18 siluri pesanti avanzati Mk-46 Mod6 e di forniture accessorie; l'Mk-46 ed i suoi derivati servono sin dagli anni Sessanta del secolo scorso come siluro Asw standard per la Marina Usa, e per quelle di diversi paesi occidentali. La versione del siluro che potrebbe essere fornita a Taiwan è caratterizzata da miglioramenti dei sistemi elettroacustici e da una migliore capacità di resistenza alle contromisure. L'amministrazione presidenziale Usa ha già informato il Congresso federale del via libera alla fornitura. (segue) (Cip)