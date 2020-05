Cina-Usa: Pechino si oppone a vendita di armi da parte di Washington a Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione del secondo mandato presidenziale di Tsai giunge pochi giorni dopo l'esclusione dell'Isola dall'ultima Assemblea mondiale della sanità: l'offensiva diplomatica degli Stati Uniti, appoggiata dall'Unione europea, dal Giappone e da decine di altri paesi, non è bastata a superare il blocco ostativo opposto da Pechino alla riammissione di Taipei nel ruolo di osservatore. Gli Usa di Donald Trump sono però riusciti ad alzare il velo sulla subalternità dell'Organizzazione alla Cina, e a nuocere a quest'ultima sul fronte dell'immagine. E' ormai noto, infatti, che Taiwan ha fronteggiato efficacemente per prima la pandemia di coronavirus, quando ancora Pechino e l'Oms minimizzavano il rischio di una pandemia; ciononostante, l'agenzia dell'Onu ha caparbiamente rifiutato qualunque offerta di cooperazione o confronto rivoltale da Taipei, che da 30 giorni non registra alcun caso di contagio, e che è riuscita a contenere il coronavirus ancor più efficacemente di Corea del Sud e Giappone, ritenuti modelli in materia di contenimento del rischio virale. (segue) (Cip)