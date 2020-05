Regno Unito: sondaggio Ons, 81 per cento popolazione sta rispettando misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo sondaggio dell'Ufficio di statistica nazionale (Ons) mostra che tra il 14 e il 17 di maggio, 8 adulti su 10 – ovvero l'81 per cento degli intervistati – ha dichiarato di non aver lasciato la propria abitazione o di averla lasciata solo per andare a lavoro, per fare esercizio fisico o per comprare beni necessari o medicine. Il sondaggio ha rilevato che tra il 20 aprile e il 3 maggio, il 76 per cento delle aziende intervistate ha fatto richiesta per il programma di mantenimento dei posti di lavoro per il coronavirus. L'Ons ha rilevato che la popolazione ha continuato a seguire le linee guida del governo, anche se meno persone hanno continuato ad autoisolarsi. Il sondaggio ha anche rilevato il cambiamento dei prezzi online per i prodotti ad alta richiesta dall'ottava settimana di blocco (4-10 maggio) alla nona (11-17 maggio). Durante questo periodo, il prezzo online dei prodotti ad alta richiesta è diminuito del 2 per cento. In generale, i prezzi di questi prodotti sono rimasti abbastanza costanti. (segue) (Rel)