Regno Unito: sondaggio Ons, 81 per cento popolazione sta rispettando misure restrittive (2)

- Da febbraio a marzo di quest'anno l'indice di diffusione del fatturato per tutti i settori era di 2.0 deviazioni standard al di sotto della media storica, indicando che il fatturato delle imprese stava diminuendo. Questo è anche causa del calo generale dell'attività di tutti i principali settori, con l'esclusione di agricoltura, silvicoltura e pesca. Il settore costruttivo ha avuto un indice di diffusione del fatturato particolarmente negativo, più di 5 deviazioni standard al di sotto della sua media storica. Questo è il valore più negativo che l'indice di diffusione del fatturato per il settore costruttivo abbia mai raggiunto da quando l'Ons ha iniziato a collezionare questi dati a gennaio del 2008. L'indice di diffusione di tutti i settori sembra migliorare di mese in mese, ma rimane comunque significativamente al di sotto della sua media storica. (Rel)