- Il presidente M5s della commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco, commenta la notizia dei 27 arresti per traffico illecito di rifiuti tra Roma e Latina. "Ottima notizia - scrive Diaco -. In attesa di saperne di più, ci complimentiamo con tutti gli agenti dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale attualmente in azione. Un bel colpo a chi lucra sulla salute dei cittadini e dell’ambiente". (Rer)