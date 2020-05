Francia: genocidio Ruanda, Kabuga si oppone a estradizione a Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felicien Kabuga, il presunto "finanziatore del genocidio" ruandese arrestato sabato scorso a Parigi, ha chiesto di essere processato in Francia e di non essere estradato presso la Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja. In una breve comparizione dinanzi alla camera investigativa della Corte d'appello di Parigi, Kabuga si è opposto tramite il suo legale Laurent Bayon ad una estradizione. "Desideriamo, anche per la sua salute e per le condizioni in cui sarà portato in giudizio, che (Kabuga) sia processato in Francia, come suo desiderio. Il nostro cliente non si sente bene, ha delle reali difficoltà, inclusa la comprensione delle accuse che gli vengono rivolte. E per questo, chiederemo un rapporto estremamente rapido (sul suo caso)", ha detto l'avvocato. Nel corso della breve udienza, Kabuga è comparso su una sedia a rotelle e con voce debole ha detto di avere 87 anni e non 84, come indicato sul suo mandato d'arresto. Uscendo dall'aula ha salutato i familiari presenti alzando un pugno. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 27 maggio. Secondo il pubblico ministero, a causa dell'attuale crisi sanitaria in Francia, non è escluso che Kabuga sia, almeno all'inizio, estradato all'Aja. (segue) (Frp)