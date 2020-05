Botswana: coronavirus, completato l’allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Botswana ha completato il graduale allentamento delle restrizioni imposte per contenere la pandemia di coronavirus. “Tutte le restrizioni di blocco saranno revocate efficacemente a partire da mezzanotte (di ieri). Solo coloro che si spostano attraverso le zone designate dovranno richiedere i permessi di viaggio”, ha detto il coordinatore della Task Force Covid-19, Kereng Masupu, in un briefing televisivo. “A seconda dell’andamento dei contagi, un nuovo blocco resterà un'opzione”, ha aggiunto. In vista della riapertura il governo ha predisposto delle linee guida rigorose per le aziende e per le scuole che intenderanno, fra cui il controllo della temperatura corporea, la sanificazione regolare dei locali e l'utilizzo di mascherine. Resta invece in vigore il divieto di accesso per i visitatori stranieri e l’obbligo di quarantena per i residenti che rientrano dall’estero. Nel paese è stato in vigore un blocco totale delle attività per 48 giorni il cui allentamento è iniziato in maniera graduale due settimane fa. Il Botswana ha un numero relativamente basso di infezioni da Covid-19 con 29 casi finora registrati e un decesso. (Res)