Fase 2: Fapi, segnali di difficoltà enormi nel mezzogiorno

- Nel mezzogiorno ci sono segnali di difficoltà evidenti che il governo non può ignorare: lo afferma il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "La condizione economica e sociale del Paese diventa, giorno dopo giorno, sempre più insostenibile. Il premier Conte abbandoni le compiacenti indicazioni fornite dalle task force di Palazzo Chigi e scelga, invece, di ascoltare il Paese reale raccogliendo le istanze di imprese e cittadini", ha detto Sciotto in una nota. "Nel mezzogiorno – spiega Sciotto - ci sono segnali di difficoltà evidenti che il Governo non può ignorare, l'ultima risale a questa notte con l'esplosione di un ordigno davanti all'ingresso del Centro per l'Impiego di Avellino che si unisce al suicidio dell'imprenditore napoletano di qualche settimana fa". "Chiediamo al Governo – conclude Sciotto - di definire rapidamente i decreti attuativi del dl rilancio per consentire alle imprese e ai cittadini di uscire dalla crisi". (Com)