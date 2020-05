Ungheria: governo chiude zone di transito al confine con Serbia dopo sentenza CgUe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha chiuso due zone di transito al confine con la Serbia, presso le quali sono stati trattenuti i richiedenti asilo in attesa di esaminare le loro domande, dopo che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe) ha condannato questa pratica. Lo ha reso noto Gergely Gulyas, capo della cancelleria del premier ungherese Viktor Orban. Il 14 maggio la CgUe ha ritenuto illegale la detenzione di 4 richiedenti asilo lungo il confine meridionale del paese. La CgUe ha ordinato il loro rilascio e Gulyas ribadisce la contrarietà del governo di Budapest alla decisione. "Tuttavia", ha aggiunto in una conferenza stampa online, "in qualità di Stato membro dell'Ue, rispetteremo ogni verdetto". Il caso è quello di due cittadini afghani e due iracheni arrivati in Ungheria dalla Serbia tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. I quattro avevano fatto domanda di asilo nella zona di transito di Roszke, ma la loro richiesta era stata respinta e l'Ungheria aveva ordinato loro il rientro in Serbia. Belgrado non li ha tuttavia riammessi. Stante la chiusura delle zone di transito, le domande di asilo potranno essere sottoposte alle ambasciate e ai consolati ungheresi. (Vap)