- Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, ha dichiarato in una nota: "Conte parla a Montecitorio come chi ha vinto le elezioni, ci informa delle riforme che farà e delle opere che verranno realizzate. La verità - si legge in una nota - è che ha sprecato 80 miliardi, distribuendoli a pioggia per "marchette" nella sua maggioranza. Il Quirinale intervenga per tutelare le sorti del Paese". (Com)