Milano: rapina supermercato ma viene bloccato da addetto sicurezza, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato italiano di 56 anni è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata a Novate Milanese dopo aver rapinato un supermercato insieme a un complice che è riuscito a fuggire. Alle 16:15 di mercoledì i due malviventi a volto parzialmente travisato con mascherine chirurgiche, di cui uno armato di coltellino e l’altro di un imprecisato spray, sono entrati nel punto vendita via Brodolini 130 dove dopo aver minacciato un dipendente si sono impossessati di circa 330 euro presenti in cassa, dandosi subito alla fuga. Nella circostanza, uno dei due è stato intercettato e bloccato dall’addetto alla sicurezza fino all’arrivo dei carabinieri. Addosso aveva il coltellino. Sono in corso le indagini cercare di individuare il complice, riuscito a scappare con l’incasso. Nel corso della rapina nessuna persona è rimasta ferita. (Rem)