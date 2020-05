Albania: capo gruppo socialisti Balla, opposizione segua le procedure su vicenda Teatro nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo gruppo parlamentare del Partito socialista albanese Taulant Balla ha criticato la proposta del parlamentare del Partito democratico all'opposizione, Ralf Gjoni, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla vicenda legata alla demolizione del Teatro nazionale di Tirana. "Non fate uno show sul teatro. Bisogna seguire le procedure", ha affermato Balla invitando "tutti i colleghi a presentarsi in parlamento". "So quanto siete dispiaciuti per il teatro. Fate suggerimenti in forma scritta. Sapete che le procedure sono definite per ogni tipo di iniziativa", ha dichiarato Balla. Il primo ministro Edi Rama ha intanto evidenziato ieri sera che il nuovo Teatro nazionale sarà costruito nello stesso posto di quello demolito nel fine settimana, mentre ha accusato l'ex premier Sali Berisha e l'attuale leader del Partito democratico Lulzimi Basha di aver progettato la trasformazione degli spazi del Teatro in un centro commerciale quando erano al potere. (Alt)