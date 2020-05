Imprese: Unicredit aderisce a movimento Valuable 500 per sostenere diversità e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha aderito a Valuable 500, un movimento globale che ha come obiettivo quello di porre la disabilità al centro dell'agenda delle imprese. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale a sottoscrivere l'impegno per il Gruppo è stato l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier. “La diversità e l’inclusione sono fondamentali per le aziende, poiché garantiscono un ambiente di lavoro migliore e favoriscono la mitigazione e la gestione dei rischi: ora più che mai, in un momento così difficile per molti, dobbiamo restare uniti e valorizzare tutte le nostre differenze”, ha detto l’Ad, aggiungendo che l’adesione di Unicredit al movimento “dimostra la nostra attenzione verso questi temi e il nostro continuo impegno che si concretizza in policy dedicate, corsi di formazione, importanti collaborazioni con partner esterni e diverse iniziative sulla disabilità organizzate per coinvolgere i dipendenti”. Da oltre dieci anni, prosegue la nota, Unicredit investe nella gestione della disabilità attivando diverse iniziative tra cui una formazione specifica per i dirigenti, programmi che mirano a valorizzare la diversità all'interno del Gruppo, partnership con importanti organizzazioni esterne e policy aziendali in linea con la Dichiarazione congiunta sulle "Pari opportunità e non discriminazione" firmata nel 2009. Inoltre, la banca ha nominato nel 2018 un diversity and inclusion manager, ha istituito un Comitato per la diversità e l'inclusione a cui partecipa anche l'Ad e ha designato un disability manager sia in Italia che in Austria. (segue) (Com)