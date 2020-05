Imprese: Unicredit aderisce a movimento Valuable 500 per sostenere diversità e inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, prosegue la nota, vengono convocati periodicamente quattro tavoli di lavoro sulla disabilità al fine di coinvolgere i colleghi nelle discussioni sulla strategia e le priorità sul tema e garantire i progressi della banca nella giusta direzione. Unicredit è stata anche premiata con una serie di riconoscimenti per il costante lavoro sulla gestione della disabilità. Tra questi, le certificazioni top employer negli anni 2018, 2019, 2020 e il premio per l'Etica e la Csr con una menzione speciale per la diversità nel 2019 conferito dall'Associazione italiana formatori. La banca ha anche aderito lo scorso 3 dicembre alla campagna #PurpleLightUp illuminando di viola la spire di Unicredit Tower, a Milano, per promuovere l'inclusione e le pari opportunità indipendentemente dalla disabilità.La banca è al momento fortemente focalizzata sullo sviluppo dell'accessibilità digitale sia per i colleghi che per i clienti, impegnandosi a diventare sempre più inclusiva. Per questo, si conclude la nota, si sta lavorando alla creazione di una piattaforma intranet completamente accessibile e al rendere tutti i servizi bancari disponibili attraverso canali remoti. (Com)