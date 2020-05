Ungheria: difensore civico, restrizioni governo sono state "necessarie e proporzionate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni poste in essere dal governo ungherese per reagire all'epidemia di coronavirus sono state "necessarie e proporzionate". E' il giudizio espresso dal difensore civico ungherese, Akos Kozma, in un'intervista al quotidiano "Magyar Nemzet". Kozma ha dichiarato che le norme introdotte in uno stato di emergenza vanno valutate "secondo differenti standard costituzionali", aggiungendo che la straordinarietà degli interventi legislativi in una simile situazione ha l'obiettivo di difendere la vita e il benessere delle persone. Interrogato se il suo ufficio abbia ricevuto denunce durante lo stato di emergenza, Kozma ha risposto che i reclami pervenuti riguardavano soprattutto "i diritti dei lavoratori" e "quali dati i datori di lavoro fossero autorizzati a raccogliere". Il suo ufficio non ha comunque individuato alcun abuso in relazione alle restrizioni, né tanto meno ha ricevuto reclami da pazienti dimessi dagli ospedali per liberare posti letto a favore dei potenziali malati di Covid-19. (Res)