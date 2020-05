Carceri: Bartolozzi (FI), centrodestra astenuto per metodo e merito su relazione art. 4 bis ordinamento penitenziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia e le forze di centrodestra si sono astenute sul voto alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale "per il metodo dei lavori e il merito delle risoluzioni abbozzate dai relatori di maggioranza". Cosi, in una nota, la deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, componente della Commissione nazionale antimafia. "Amareggiati nel non aver potuto condividere la proposta all'esame - evidenzia in una nota -, ci è stato richiesto di votare una sorta di delega in bianco in favore di una maggioranza parlamentare che, dei temi della giustizia, ha fatto schizofrenica incetta. Abbiamo chiesto la declinazione di specifici articolati e di allargare la discussione sui grandi problemi attuativi ancora aperti: scioglimento del cumulo pene, doppio binario reati, centralizzazione della Autorità procedente, regime delle incompatibilità per i residui pena. A fronte della totale chiusura, sia nel metodo dei lavori che nel merito delle questioni - conclude Bartolozzi -, siamo stati costretti ad astenerci sul voto finale. Una occasione perduta che mortifica, primo tra tutti, il ruolo della intera commissione antimafia".(Com)