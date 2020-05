Giustizia: Costa (Fi), Commissione per riforma processo? Nel frattempo si congeli subito riforma prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede costituirà una commissione per cambiare la legge sulla prescrizione? Dimostrino che non è un escamotage per prendere tempo e sospendano la riforma della prescrizione in attesa dei lavori di quell’organismo. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa. "Presenteremo un emendamento in questo senso già al Senato, sul decreto giustizia, e ci ispireremo al 'lodo Annibali' che alla Camera venne bocciato. Sarà la cartina di tornasole delle reali intenzioni della maggioranza”, aggiunge. (Rin)