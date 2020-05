Fase 2: Conte, spetta a noi trasformare emergenza in opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus, ha spiegato che con crisi "possiamo sciogliere i nodi che ci hanno impedito di avere un benessere diffuso per tutti. Spetta a noi tutti trasformare questa emergenza in opportunità, non ci illudiamo che sia una sfida facile ma il nostro impegno è massimo e ci conforta la consapevolezza che l'Italia è un grande paese". (Rin)