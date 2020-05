Fase 2: Puglisi, auspico correzione Parlamento per "fondo perduto" a professionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è repentinamente cambiato il modo di operare alla luce dell’emergenza è stato testimoniato nel corso del webinair da Nadia De Lucia, giovane esperta contabile: “Per molti di noi lo studio professionale era una dimensione fisica e lavorativa imprescindibile. Il coronavirus ci ha obbligato a cambiare visione. Ci siamo aperti alle nuove esigenze assumendo anche un ruolo sociale determinante nella fase della crisi cercando di cogliere opportunità offerte dal governo da offrire a nostra volta ai clienti. Cercando di rassicurarli e aiutandoli ad orientarsi nella copiosa produzione normativa di questi mesi”. La necessità di correttivi ai decreti è stata sottolineata da Giuseppe Scolaro, presidente dell’Istituto nazionale esperti contabili: “Entro il prossimo 30 giugno, se non vi sarà proroga, la metà delle risorse cui le imprese hanno accesso saranno riversate nelle casse dello stato con afflussi previsti per 29,7 miliardi. Una somma che stride con la necessità impellente di liquidità finanziaria. Professionisti e pmi avranno estrema difficoltà a far fronte a questa circostanza. Auspichiamo che ci sia una riconsiderazione di questa scadenza, nell’ottica della salvaguardia del bilancio pubblico, che consenta di aiutare anche le imprese”. (segue) (Ren)