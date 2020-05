Russia: Consiglio federale studia interpretazione giuridica del concetto di "autoisolamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio federale russo (camera alta del parlamento) vuole introdurre emendamenti alla legislazione nazionale per fornire un'interpretazione legale del concetto di "autoisolamento", al fine di delineare le ragioni per l'imposizione di tale regime e le procedure pertinenti. Lo scopo della proposta di legge è introdurre limiti uniformi alle autorità delle regioni. L'iniziativa è stata avanzata dalla commissione sulle proposte di legislazione costituzionale in connessione con le misure di sostegno all'economia. La vicepresidente della commissione, Irina Rukavishnikova, ha spiegato all'agenzia di stampa "Sputnik" che è necessario stabilire "regole del gioco", chiare, formulate con cura e in considerazione di risorse disponibili ed interessi in campo. "Le misure sono state implementate in corso d'opera sullo sfondo della pandemia. Le questioni dell'autoisolamento non sono descritti nella nostra legislazione. Tuttavia, avviare la consueta procedura legislativa in queste condizioni avrebbe significato rischiare la vita e la salute di un'enorme quantità di russi", ha detto Rukavishnikova. La commissione costituzionale della Camera alta russa propone di introdurre emendamenti pertinenti alla legge "sulla protezione della popolazione e dei territori da situazioni di emergenza naturali e provocate dall'uomo". (Rum)