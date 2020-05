Sport: Raggi, su stadio Roma ci saranno a breve delle novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla realizzazione dello stadio dell'As Roma a breve ci saranno delle novità. Lo ha spiegato in un'intervista a Radio rock Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Lo stadio è un progetto enorme, il più grande che la città abbia mai avuto. Non abbiamo mai smesso di lavorare. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto con una serie di prescrizioni. Stiamo lavorando con la società per rispettare le prescrizioni e a breve ci saranno novità", ha detto Raggi. (Rer)