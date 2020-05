Credito: Sileoni (Fabi), c’è anarchia di fondo da parte delle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un’anarchia di fondo da parte delle banche: alcuni gruppi bancari si comportano bene, altri male e altri ancora non hanno interesse ad erogare prestiti perché i tassi sono troppo bassi. Così il segretario generale della Federazione autonoma dei bancari italiani (Fabi), Lando Maria Sileoni, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Il problema è essenzialmente politico, perché i decreti del governo non prevedono sanzioni a livello penale per le banche che non rispettano le prescrizioni”, ha detto, sottolineando “l’eccessiva farraginosità del decreto liquidità, con ritardi imprevisti da parte del Fondo interbancario delle Pmi e della Sace”. Dal 27 aprile in poi, ha aggiunto, è iniziata “un’anarchia di fondo da parte delle banche”. Ogni gruppo, ha spiegato, ha interesse ad “apparire in un certo modo, per rischio di acquisizione di gruppi rispetto ad altri, paura di non poter dare risposte alla clientela o privilegiare certi territori a danno di altri”. Valutando positivamente il lavoro svolto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, Sileoni ha dichiarato che “adesso ci aspettiamo finanziamenti a fondo perduto”. (Rin)