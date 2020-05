Romania-Ue: premier Orban, fondi tra i 3 ed i 5 miliardi di euro tramite programma Sure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania beneficerà nel prossimo periodo di un importo tra 3 e 5 miliardi di euro, dopo che il Consiglio dell'Unione europea avrà approvato un regolamento che attuerà il programma Sure. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, il liberale Ludovic Orban, durante una dichiarazione al palazzo del governo di Bucarest. "Il Consiglio dell'Ue ha approvato un regolamento che attuerà il cosiddetto programma Sure. È un programma attraverso il quale l'Ue aiuta gli Stati membri e le misure attive per l'occupazione. Fondamentalmente, possiamo dire oggi che la Romania ha la garanzia che trarrà beneficio dai finanziamenti europei al fine di attuare le misure per l'occupazione che sono state progettate dal governo romeno, misure a sostegno sia dei dipendenti che dei datori di lavoro. Attraverso questo programma, i paesi membri possono accedere a ingenti somme di denaro, a condizione che vengano fornite garanzie. Per quanto riguarda la Romania, dobbiamo offrire una garanzia fino a 400 milioni di euro e beneficeremmo, secondo i nostri calcoli, certamente, a seconda del meccanismo di distribuzione di tali fondi, da un importo tra 3 miliardi di euro e 5 miliardi di euro. L'importo totale che verrà utilizzato in questo programma è di 100 miliardi ", ha dichiarato Orban ricordando che il governo ha fornito una serie di misure estremamente importanti per sostenere dipendenti e datori di lavoro nel prossimo periodo. (Rob)