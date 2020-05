Sociale: Raggi, con i 15 milioni del governo finanziati 70 mila buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i 15 milioni arrivati dal governo sono stati finanziati 70 mila buoni spesa. In un'intervista a Radio rock Virginia Raggi ha spiegato: "I 15 milioni di aiuti del governo li abbiamo esauriti. Abbiamo dato risposte con i buoni spesa a oltre 70 mila cittadini e famiglie, poi abbiamo comprato con un milione di euro pacchi spesa perchè le regole attivate dal governo per i buoni erano più stringenti e a chi non ne aveva diritto siamo andati incontro con i pacchi alimentari, ma ci sarebbe ancora molto da fare". (Rer)