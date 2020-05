Credito: Abi, al Fondo di garanzia pervenute 303.714 domande per 14 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la crescita delle domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia, il cui totale ieri ammontava a 303.714 per quasi 14 miliardi di finanziamenti richiesti. Stando al comunicato stampa diramato dall’Associazione bancaria italiana (Abi), di queste 271 mila domande riguardano finanziamenti fino a 25 euro per un totale di 5,67 miliardi. Stando all’Associazione, la crescita è “continua, giorno per giorno, anche i quelli festivi, che si assomma agli enormi sforzi per le ingenti moratorie e per tutte le attività in una fase che continua ad essere emergenziale”. Tale sforzo, prosegue la nota, evidenzia l’impegno di tutti coloro che lavorano in banca ai quali l’Abi ha ribadito il suo ringraziamento. (Com)