© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, dà un voto ai cittadini romani per come si sono attenuti alle regole per il contenimento del contagio. "Ai romani do dieci e lode, si sono comportati benissimo tenendo insieme una città da tre milioni e mezzo di persone" ma "non ne siamo ancora usciti, non è il momento della movida", ha detto Raggi. (Rer)