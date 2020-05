Libano: capo delle forze di sicurezza incontra presidente del parlamento dopo visita in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della sicurezza generale libanese, generale Abbas Ibrahim, ha incontrato il presidente del parlamento di Beirut, Nabih Berri. I due avrebbero discusso dei provvedimenti per contrastare il contrabbando tra Libano e Siria dopo che nella giornata del 19 maggio Ibrahim si è recato a Damasco in una visita confermata dal generale stesso. Ibrahim avrebbe discusso con le autorità siriane di misure di contrasto al contrabbando e agli sconfinamenti illegali tra Siria e Libano. La scorsa settimana, il Consiglio superiore della difesa libanese ha deciso l’intensificazione dei controlli sul confine con la Siria al fine di impedire il contrabbando. La Direzione generale delle dogane libanesi aveva già emesso un’ordinanza per limitare il contrabbando di carburante dalla Siria che prevede itinerari fissi per l’importazione di carburante e la registrazione di acquisti superiori ai 400 litri. Il fenomeno del contrabbando rischia di essere particolarmente diffuso in un frangente come quello attuale, in cui il Libano sta attraversando una crisi economico-finanziaria mai tanto grave dalla fine della guerra civile (1975-1990), con un aumento esponenziale dei prezzi al consumo e la perdita di valore della valuta nazionale a fronte del dollaro di circa il 60 per cento in poche settimane. In un discorso televisivo in occasione del quarto anniversario dall'uccisione del comandante di Hezbollah Mustafa Badreddine a Damasco, il segretario generale del partito sciita libanese, Hassan Nasrallah, ha sottolineato l'importanza di una cooperazione più stretta tra Beirut e il governo di Bashar Al Assad anche per contrastare il contrabbando. (Res)