In Francia una cittadina italiana si è aggiudicata un Picasso per 100 euro

- Una donna italiana, Claudia Borgogno, ha vinto un quadro originale di Picasso messo in palio a una lotteria di beneficenza a Parigi. Tutti i biglietti messi in palio costavano 100 euro e l'estrazione è avvenuta nella sede della casa d'aste Christie di Parigi. Gli organizzatori, che puntavano a vendere 200 mila biglietti, si sono dovuti accontentare solamente di 51.140 acquirenti, raccogliendo la somma complessiva di 5,1 milioni di euro. Il progetto "Un Picasso per 100 euro" è nato da un'idea della conduttrice televisiva Peri Cochin.(Frp)