Imprese: de Courtois (Generali) su investor day a novembre, fiducia nelle nostre strategie

- Generali ha in programma di organizzare un investor day il prossimo novembre. Lo ha dichiarato il direttore generale del Gruppo, Frederic de Courtois, durante la conference call di questa mattina con i giornalisti. Stando alle sue affermazioni, l’investor day sarà organizzato “una volta che saremo in grado di fornire un aggiornamento preciso sullo stato di avanzamento dei nostri obiettivi e del nostro piano”. Nonostante l’incertezza, ha aggiunto, rimaniamo “fiduciosi per quanto riguarda le nostre strategie”. (Ems)