Regno Unito: la lotta contro coronavirus costa ai contribuenti quasi 138 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro il coronavirus è costata ai contribuenti quasi 138 miliardi di euro in soli tre mesi e mezzo. Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". Il governo ha usato questa somma "senza precedenti" per salvare aziende in crisi, prevenire un intasamento del Sistema sanitario nazionale (Nhs), aumentare i benefici e per altre misure di risposta alla pandemia. I ministri hanno emesso undici diverse ordinanze senza tuttavia tenere conto del fatto che queste spese violassero le normative sulla "proprietà, sul rapporto qualità-prezzo o la fattibilità". L'Ufficio di revisione nazionale non ha rilasciato i nomi dei ministri che hanno emesso le direttive e non ha identificato quali aree di spese ministeriali sono state coperte da queste misure tra il 31 gennaio e il 15 di maggio. Tuttavia sono emerse delle critiche rispetto al fatto che contratti dal valore stimato di oltre un miliardo di euro sono stati firmati con aziende private senza offrire ad altre la possibilità di competere per ottenere la commessa. Secondo "Independent" la cifra spesa per combattere gli effetti del coronavirus nel Regno Unito è destinata ad aumentare ulteriormente.(Rel)