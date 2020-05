Francia: premier Philippe, il secondo turno delle municipali si terrà a giugno o gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo turno delle elezioni municipali francesi si terrà a giugno o a gennaio del 2021. Lo avrebbe detto il primo ministro Edouard Philippe nel corso dell'incontro avvenuto ieri con i rappresentanti delle varie forze politiche francesi. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", riportando le testimonianze di diversi partecipanti. "Il primo ministro ha scartato molto chiaramente l'ipotesi di tenere le consultazioni a settembre, e in generale anche il periodo autunnale, proponendo giugno o gennaio", afferma uno dei partecipanti alla riunione. Il capo del governo avrebbe spiegato che è necessario un mese e mezzo per la campagna elettorale e che sarebbe complicato organizzare il voto durante il periodo di rientro dalle vacanze estive. A ottobre, invece, è previsto il dibattito in parlamento sulla finanziaria che non può interrompersi per una potenziale concomitanza con il voto. Il secondo turno, inizialmente previsto per il 22 marzo, è stato posticipato a causa della crisi provocata dal Covid-19. (Frp)