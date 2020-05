Giustizia: Rosato (Iv), distanza con M5s non verrà colmata da Bonafede ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distanza tra Italia viva e il M5s sulla giustizia non verrà "mai colmata da Bonafede ministro": così Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul voto di ieri contro le mozioni di sfiducia a Bonafede, Rosato ha dichiarato: "Non è un problema che gli editorialisti si sfoghino contro di noi, siamo un obiettivo facile. La mozione di sfiducia non l'abbiamo presentata noi. La distanza tra noi e il M5s sulla giustizia - ha affermato Rosato - non verrà mai colmata da Bonafede ministro. Avendo 17 senatori ed essendo stati indispensabili per la tenuta di questo governo, chiediamo a Bonafede che quando fa il ministro deve fare sintesi tra le posizioni delle forze di governo, compresa la nostra. La nostra posizione non è giustizialista, ma garantista. Deve tenere conto che nel governo non tutti la pensano come noi. Non pretendiamo - continua - di avere ragione su tutto, ma pretendiamo che le cose fatte dal governo più giustizialista della storia del nostro Paese, quello gialloverde, siano cambiate. Chiamiamo il Pd a continuare nella battaglia che abbiamo fatto insieme contro quelle leggi giustizialiste. Devo dire che il ministro Bonafede ieri alcune risposte ce le ha date, sono fiducioso che ci sarà un seguito agli impegni che ha assunto". (segue) (Rin)