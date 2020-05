Giustizia: Rosato (Iv), distanza con M5s non verrà colmata da Bonafede ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosato, sulle riaperture, ha poi aggiunto: "Oggi stiamo attraversando la più grande crisi economica dal dopoguerra e il governo deve fare le cose che servano per far rialzare la testa a chi oggi la testa la tiene bassa. C'è un ritardo nell'arrivo degli strumenti economici a favore dei lavoratori e delle imprese. Dei miei 3 figli che lavorano nessuno ha ricevuto la cassa integrazione. Quando penso a questo e ai loro colleghi che magari hanno figli a carico penso che sia una situazione drammatica. I ritardi - prosegue l'esponente di Iv - sono dati di fatto, è inutile mettere la testa nella sabbia. D'altra parte però noi abbiamo programmato troppo tardi la riapertura, dando 24 ore prima ai commercianti le linee guida. Io sono per affidarsi alla scienza, ma la scienza ci dà indicazioni non soluzioni politiche. Non bisogna seminare il panico se ci sono 11 contagiati in Molise, la scienza ci deve dire chi sono questi contagiati e come si sono contagiati. E' chiaro che ci si deve preoccupare per le foto dei gruppi di persone che si abbracciano senza mascherine, però non possiamo bloccare tutte le attività, nessun'altro l'ha fatto. Il tema è organizzare i nostri servizi per fare in modo che la nostra economia non si blocchi", ha aggiunto. (segue) (Rin)