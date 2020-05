Giustizia: Rosato (Iv), distanza con M5s non verrà colmata da Bonafede ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, sull'appello del nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sulla semplificazione, Rosato risponde: "Lo Stato è anche il tessuto imprenditoriale e industriale, se l'appello di Bonomi è per semplificare la burocrazia a chi deve fare impresa noi siamo assolutamente d'accordo. Penso che il sistema industriale italiano debba anche saper fare sistema, così come il sistema bancario. Conte ha chiesto alle banche un atto d'amore, ma non basta che si mettano una mano sul cuore. Al sistema imprenditoriale italiano - conclude il coordinatore nazionale di Iv - dobbiamo dare grande libertà di fare gli investimenti che servono al Paese di ripartire e dobbiamo essere pretenziosi rispetto agli obblighi delle banche rispetto l'accesso al credito". (Rin)