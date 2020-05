Rimini: truffe nel commercio di autovetture usate, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Rimini, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Rimini su richiesta della locale Procura della Repubblica: C. M., 37enne di origini romagnole; F.L., 62enne di origini riminesi; M.C. 45enne di origini pugliesi; R.S. 46enne di origini rumene. Contestualmente M.A.M., 53/enne di origini libanesi, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati, tutti gravati da precedenti di polizia, sono ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa. Il provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Rimini nell'ambito dell'operazione "Supercar" è scaturito a seguito di una denuncia-querela per tale tipologia di truffa presentata nel mese di agosto dello scorso anno e avrebbe consentito di accertare l’esistenza di uno stabile sodalizio criminale dedito alla commissione di truffe nel commercio di autovetture usate di fascia medio/alta. Il sodalizio criminale, con base nella città malatestiana, di fatto avrebbe operato sull’intero territorio nazionale. L’attività di indagine, svolta dal mese di agosto 2019 al mese di febbraio, ha consentito di documentare 40 episodi di truffa, con un danno patrimoniale per le vittime stimato in circa 600mila euro. Uno degli odierni arrestati dovrà rispondere anche del reato di tentata estorsione poiché, dopo aver portato a conclusione una illecita compravendita, non riuscendo ad esportare immediatamente il veicolo in questione, ha ricontattato la vittima chiedendogli il pagamento della somma di 800 euro in contanti al fine di rientrare in possesso del proprio bene. (segue) (Ren)