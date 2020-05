Rimini: truffe nel commercio di autovetture usate, 4 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modus operandi prescelto degli indagati, prevedeva il pagamento dei veicoli con assegni falsi, l’intestazione dei mezzi ad alcuni soggetti italiani, membri anch’essi dell’associazione ma con ruoli marginali, e la successiva immediata esportazione all’esterno al fine di alienarli in Paesi stranieri così da rendere particolarmente difficoltosa, se non impossibile, l’eventuale attività di rintraccio da parte delle vittime nel momento in cui si rendevano conto di essere state raggirate. La scelta della vittima avveniva consultando gli annunci dei siti di compravendita on-line. Una volta scelta la vittima subentrava un altro membro dell’associazione il quale, presentandosi come un rivenditore di auto, contrattava la compravendita del veicolo e incontrava personalmente la vittima. Raggiunto l’accordo, i rei effettuavano il passaggio di proprietà presso una agenzia di pratiche auto, solitamente nel luogo di residenza della vittima, pagando quanto concordato mediante l’utilizzo di assegni falsi, ma di ottima fattura. I rei, per eludere l’immediata verifica relativa alla genuinità e copertura del titolo di credito, erano soliti effettuare tale operazione nel pomeriggio del venerdì. L’ignaro venditore non aveva modo di accorgersi della truffa prima del lunedì successivo. In tale lasso di tempo il veicolo, ormai nelle mani dell’organizzazione, veniva portato all’estero da altri membri del sodalizio criminale, pronto per esser immesso sul quel mercato. Sono attivamente in corso le ricerche dei veicoli oggetto di truffa che saranno sottoposti a sequestro per la successiva restituzione ai legittimi proprietari. (Ren)