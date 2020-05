Russia: Cremlino, i dati sulla mortalità per coronavirus sono accurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni sulla mortalità da coronavirus in Russia sono accurate. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, al network "Cnbc", commentando le indiscrezioni stampa sulla presunta inaffidabilità delle statistiche russe. "Non nascondiamo nulla", ha dichiarato Peskov, specificando che la causa delle morti vengono stabilite da regolari procedure di autopsia. Secondo il portavoce del Cremlino, questa pratica consente di "avere risultati accurati" e determinare l'effettiva causa del decesso. "Questa è la differenza tra la Russia e molti paesi occidentali in cui non vengono effettuati studi patologici e anatomici", ha aggiunto il portavoce. In precedenza, sul "New York Times" e "Financial Times" sono stati pubblicati articoli in base ai quali la mortalità per coronavirus in Russia, nello specifico a Mosca, sarebbe stata sottostimata del 70 per cento. Tali conclusioni sono state elaborate sulla base di statistiche sulla mortalità totale del mese aprile, confrontate con lo stesso periodo dell'anno scorso. Il dipartimento della salute di Mosca ha negato le notizie dei media e inviato chiarimenti ai media statunitensi. La vicepremier, Tatjana Golikova, ha dichiarato osservato che non sarebbe conveniente per i medici sottovalutare il tasso di mortalità per Covid-19. Il ministero degli Esteri ha più volte denunciato l'accaduto come parte di una più ampia campagna di disinformazione contro la Russia sul coronavirus. (Rum)