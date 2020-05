Venezuela: Usa bloccano proposta russa al Consiglio di sicurezza dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno bloccato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la proposta della Russia di condannare l'invasione dello spazio sovrano del Venezuela. Lo ha affermato Dmitrij Poljanskij, primo rappresentante permanente aggiunto della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, in seguito alla riunione del Consiglio di sicurezza. "Si tratta di un progetto proposto per l'adozione oggi dalla Russia", ha scritto Poljanskij su Twitter mercoledì, precisando che la bozza non conteneva alcuna specifica accusa. "È stato bocciato dopo nove minuti dall'inizio della procedura, con il silenzio dalla Missione permanente degli Stati Uniti", ha dichiarato il vice rappresentante della Federazione Russa. All'inizio di maggio, le autorità venezuelane hanno annunciato di aver impedito un'invasione dalla Colombia. Due degli aggressori arrestati, erano cittadini statunitensi. Già ad aprile Mosca aveva sollecitato una riunione del Cds per discutere, a porte chiuse, delle "provocazioni" degli Stati Uniti nei confronti del governo di Nicolas Maduro. Il governo della Federazione russa, alleato del paese caraibico, è tra quelli che chiedono inoltre un attenuamento delle sanzioni a Caracas, anche e soprattutto in considerazione dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. (segue) (Rum)