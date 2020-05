Fase 2: Sileri (M5s), numeri non salgono ma è ancora presto per dirlo,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri dei contagi da coronavirus non salgono ma è ancora presto per dirlo. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni di Radio DJ. "Stiamo andando bene, abbiamo piccole fluttuazioni giornalieri. I numeri non salgono ma è ancora presto per dirlo, vediamo cosa succederà nelle prossime settimane", ha detto il viceministro. "Massima raccomandazione sull’adozione delle distanze e sull’utilizzo di mascherine: comportiamoci in maniera responsabile, resistiamo", ha concluso Sileri. (Rin)