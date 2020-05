Spagna: Corte suprema, stato d'emergenza non è sufficiente per proibire manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato d'emergenza in vigore in Spagna non costituisce di per sé una giustificazione giuridica sufficiente per imporre il divieto di tenere delle manifestazioni. È quanto riporta una comunicazione interna – scrive "El Mundo – inviata dal procuratore della Corte suprema, Pedro Crespo, delegato per i contenziosi amministrativi, a tutti gli alti magistrati delle comunità autonome, ai procuratori provinciali e locali. I magistrati sono, pertanto, invitati a valutare in ogni caso quale posizione adottare, soppesando i diritti fondamentali in gioco e tenendo conto dell'evoluzione della crisi sanitaria durante lo stato di allarme. Il procuratore sottolinea che anche se la crisi sanitaria non può essere ignorata, in caso di riunioni o manifestazioni debitamente comunicate agli organi competenti, queste possono essere vietate solo quando sussistono fondati motivi di ordine pubblico.(Spm)