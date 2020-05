Regno Unito: persone ricoverate ospedale per coronavirus scende sotto quota 10 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone ricoverate in ospedale perché malate di coronavirus nel Regno Unito è calato al di sotto dei 10 mila per la prima volta dall'inizio della quarantena. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Secondo il direttore medico del Servizio sanitario nazionale per l'Inghilterra (Nhs), Stephen Powis, i casi positivi e i decessi continueranno a diminuire se i cittadini continueranno a mantenere il distanziamento sociale. Powis ha dichiarato che il numero di persone in ospedale per coronavirus si è attestato a 9.953 il 19 di maggio. A metà aprile più di 20 mila persone erano ricoverate in ospedale per coronavirus. Il direttore medico ha aggiunto che la curva dei decessi sta "calando costantemente verso il basso, e continuerà ad abbassarsi se saranno rispettate le istruzioni fornite in merito al distanziamento sociale".(Rel)