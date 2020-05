Asia: ciclone Amphan, 21 vittime in India e Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il super ciclone Amphan ha attraversato ieri, con vento a velocità superiore a 185 chilometri orari e piogge torrenziali, gli Stati indiani del’Orissa e del Bengala Occidentale per raggiungere poi il Bangladesh e ha causato la morte di 21 persone. Le vittime in India sono 14, due nell’Orissa e 12 nel Bengala Occidentale. Quelle in Bangladesh sono sette, distribuite nei distretti di Jessore, Bhola, Barguna, Patuakhali e Pirojpur. Amphan il più potente ciclone formatosi da decenni sul Golfo del Bengala, è stato ora declassato a tempesta ciclonica dal Dipartimento meteorologico indiano (Imd). Anche il Dipartimento meteorologico del Bangladesh (Bmd) ha confermato l’attenuazione del fenomeno e l’abbassamento del livello di allerta. Per l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, comunque, 19 milioni di bambini sono a rischio in diverse aree nei due paesi a causa di eventi meteorologici avversi di questo tipo. (segue) (Inn)