Asia: ciclone Amphan, 21 vittime in India e Bangladesh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bangladesh sono stati segnalati danni dall’autorità portuale di Chittagong. Nel porto, comunque, il livello di allerta è stato abbassato, così come nei porti di Mongla e Payra. In una decina di distretti colpiti cinque milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica, secondo il Consiglio del Bangladesh per l’elettrificazione rurale (Breb). In vista dell’arrivo del ciclone nel paese erano stati evacuati più di 2,4 milioni di persone in 19 distretti costieri, insieme a oltre 300 mila capi di bestiame. Gli sfollati sono stati alloggiati in più di 14 mila rifugi, stando a quanto riferito dal sottosegretario per la Gestione dei disastri Enamur Rahman. Nei distretti costieri erano state schierate 1.933 squadre mediche. (Inn)