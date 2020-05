Fase 2: Boccia, movida non intollerabile, rischia di essere un focolaio permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La movida non è solo intollerabile, ma rischia di essere un focolaio permanente: queste le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervenuto alla trasmissione "Mattino 5". La movida in questa fase "non è accettabile. So che è faticoso dire ai ragazzi di stare a casa, ma la sicurezza non è un optional ma un obbligo e lo Stato interviene. Bisogna spiegarlo ai giovani che finora sono stati bravissimi", ha concluso Boccia.(Rin)