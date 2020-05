Imprese: Borean (Generali), Cda valuterà seconda tranche dividendo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo stacco della cedola della seconda tranche del dividendo di Generali bisognerà aspettare le valutazioni del consiglio di amministrazione del prossimo 11 novembre, che esaminerà i risultati al 30 settembre 2020. Lo ha dichiarato il chief financial officer del Gruppo, Cristiano Borean, durante la conference call di questa mattina con i giornalisti, ricordando che proprio ieri è stata staccata la cedola della prima tranche. Bisognerà tenere conto, ha aggiunto, dei “limiti stabiliti dal risk appetite framework che ci siamo posti e di come evolveranno le condizioni del business al 30 settembre”. (Ems)