Germania: Merkel mette in guardia da isolazionismo nell'economia

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha messo in guardia dall'isolazionismo nell'economia. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella serata di ieri, 20 maggio, a Berlino, Merkel ha affermato che la risposta alla pandemia di coronavirus “non può certamente essere quella di rinazionalizzare ora tutte le catene di approvvigionamento internazionali”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il capo del governo federale ha aggiunto: “In tal caso, tutti pagherebbero un prezzo molto alto”. Merkel ha poi ribadito l'impegno della Germania a favore dei paesi in via di sviluppo, notando tali Stati subirebbero “gli effetti drammatici” di una contrazione dei consumi nelle economie più sviluppate. La lotta contro la povertà diventerà quindi ancor più importante nei prossimi anni, soprattutto perché “mancano opportunità finanziarie per i grandi programmi di stimolo nei paesi economicamente più deboli”. Per la Germania, ha osservato Merkel, “ciò significa non tagliare gli aiuti allo sviluppo, ma continuare a investire”. Il cancelliere tedesco ha poi sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale. Con un implicito riferimento alle politiche isolazioniste del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Merkel ha dichiarato: “Il multilateralismo ha dovuto affrontare una grande sfida anche prima della pandemia di coronavirus, e questa sfida non è diminuita”. Secondo il cancelliere tedesco, l'emergenza sanitaria finirà soltanto con un vaccino contro il Sars-Cov2 o con valide soluzioni terapeutiche, che dovrebbero essere intesi come “beni globali comuni” e dovrebbero quindi essere resi “disponibili a tutti”. (Geb)