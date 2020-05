Usa: Trump intensifica scontro coi governatori democratici sul voto per corrispondenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato ieri, 20 maggio, di revocare fondi federali agli Stati federati a guida democratica decisi a rafforzare le misure di voto per corrispondenza in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Le iniziative in tal senso, formalmente giustificate con l’esigenza di praticare il distanziamento sociale in risposta alla pandemia di coronavirus, sono ritenute da Trump e dai Repubblicani una strategia atta a falsare il voto in favore del Partito democratico. Ieri Trump ha puntato l’indice in particolare contro il Michigan, uno degli Stati determinanti per l’esito delle elezioni presidenziali Usa. “Il Michigan invia schede a 7,7 milioni di persone in vista delle primarie e delle elezioni generali”, ha scritto il presidente sul proprio profilo Twitter. “Si tratta di una iniziativa illegale e non autorizzata da parte di un segretario di Stato disonesto. Chiederò di bloccare i fondi federali al Michigan, se decideranno di proseguire lungo il percorso della frode elettorale”, ha scritto Trump. Il presidente ha corretto alcune ore più tardi una inesattezza nel suo stesso messaggio: il Michigan, infatti, non ha inviato schede elettorali, ma domande per il voto per corrispondenza, sulla base di un recente cambio di politica da parte del segretario di Stato del Michigan, Jocelyn Benson, esponente del Partito democratico. (Nys)